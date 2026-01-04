L’anno che verrà per Passaggio al Bosco | dall’editoria alla metapolitica tante novità per un’unica battaglia culturale
Il 2025 si è concluso lasciando un segno distintivo nel percorso di Passaggio al Bosco, passando dall’editoria alla metapolitica. Questo nuovo anno si configura come un momento di riflessione e di rinnovamento, con l’obiettivo di consolidare la nostra battaglia culturale. In un contesto in continua evoluzione, continuiamo a lavorare con impegno per promuovere valori e idee fondamentali, guardando alle sfide future con sobrietà e determinazione.
Terminato l’anno, come sempre, è tempo di bilanci e di nuove prospettive. Il 2025, dobbiamo ammetterlo, è stato un anno particolare, che ci ha regalato un finale a dir poco scoppiettante. Reduci dall’ esperienza di “Più Libri, Più Liberi” – divenuta il perno del dibattito mediatico nazionale per un’intera settimana – brindiamo al 2026 con l’entusiasmo di chi ha raggiunto i propri obiettivi e la volontà di chi intende misurarsi con le nuove sfide. Quello appena iniziato, senza dubbio, sarà l’anno del consolidamento: strutturare la logistica, professionalizzare la filiera creativa, capillarizzare la distribuzione, implementare la squadra, affinare gli strumenti ed attirare i talenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
