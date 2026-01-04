L’anno che verrà per Passaggio al Bosco | dall’editoria alla metapolitica tante novità per un’unica battaglia culturale

Il 2025 si è concluso lasciando un segno distintivo nel percorso di Passaggio al Bosco, passando dall’editoria alla metapolitica. Questo nuovo anno si configura come un momento di riflessione e di rinnovamento, con l’obiettivo di consolidare la nostra battaglia culturale. In un contesto in continua evoluzione, continuiamo a lavorare con impegno per promuovere valori e idee fondamentali, guardando alle sfide future con sobrietà e determinazione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.