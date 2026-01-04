Il calciomercato del Napoli si apre con difficoltà, poiché le trattative con Lang, Fenerbahçe e Galatasaray non hanno portato a un accordo soddisfacente. La rosa azzurra potrà rinforzarsi solo con acquisti a parametro zero, limitando le possibilità di mercato. La situazione richiede pazienza e strategie mirate per rafforzare la squadra senza investimenti immediati.

Il calciomercato del Napoli comincia anche se il club azzurro non potrà fare mercato se non ha parametro zero. Tante le voci di questi giorni che coinvolgono principalmente Lucca e Lang Calciomercato Napoli. A fare il punto è l’esperto di mercato Fabrizio Romano dal proprio canale Youtube, che chiarisce la situazione legata a Noa Lang e agli interessi di Fenerbahce e Galatasaray: «Non dimentichiamo il discorso di Noa Lang, vedremo se i club turchi riusciranno eventualmente a convincere il Napoli perché ad oggi non si sono ancora avvicinati alle richieste e poi c’è anche Nkunku che ad oggi vuole restare al Milan, il Fenerbahce continua a insistere dietro le quinte a sperare alla possibilità». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang, Fenerbahce e Galatasaray non si sono avvicinati alle richieste del Napoli (Romano)

