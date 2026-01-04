Negli ultimi anni, l’America ha lasciato il ruolo di poliziotto globale per assumere atteggiamenti più aggressivi, spesso definiti come quelli di un gangster internazionale. Questa trasformazione, avvenuta durante l’amministrazione Trump, ha sorpreso molti, anche in Italia, dove alcuni sostenevano un’immagine pacifista del presidente, aspettandosi riconoscimenti come il Nobel per la pace. Un mutamento che ha avuto profonde conseguenze sulla scena internazionale.

L’America di Trump ha smesso di fare il poliziotto del mondo per trasformarsi nel gangster del mondo, con buona pace dei fessi, anche italiani, che spiegavano che Trump sarebbe stato un presidente pacifista e non guerrafondaio e che avrebbe meritato il Nobel per la pace. In meno di un anno, Trump ha bombardato due paesi, Venezuela e Iran, più qualche altra operazione speciale qua e là, ha dato il via libera al governo Netanyahu per spianare Gaza, attaccare il Libano, la Siria, lo Yemen e l’Iran, ed è il principale responsabile, dopo Vladimir Putin, della recrudescenza della guerra russa all’Ucraina, avendo legato le mani ai resistenti ucraini in ogni modo possibile – militare, politico, finanziario, diplomatico, e con l’intelligence – e avendo accolto tutta la narrazione criminale del Cremlino sull’esigenza di punire gli ucraini per il solo fatto di essere ucraini e non russi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’America non è più il poliziotto del mondo, ma il gangster del mondo

