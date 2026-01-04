Dopo una partita caratterizzata da impegno e determinazione, il Milanese ha espresso la sua amarezza per una sconfitta che lascia delusione tra tifosi e squadra. Al termine del match, i sostenitori hanno manifestato il proprio disappunto con un coro di protesta, evidenziando il malcontento crescente dopo le recenti difficoltà nel rendimento, in particolare dopo le partite più rilevanti della stagione.

Primo confronto decisamente acceso quello tra squadra e tifosi al termine della partita. La compagine di mister Francesco Tomei al fischio finale si è portata a testa bassa sotto al settore occupato dai circa 500 tifosi bianconeri giunti a Piancastagnaio ed è partito un coro ‘Sveglia Ragazzi’ che ha testimoniato il malumore della tifoseria dopo il rendimento deficitario in queste ultime otto giornate, guarda caso dopo il derby di Coppa Italia con la Samb, non giocato al massimo per preparare al meglio la sfida poi persa con il Ravenna. E negli spogliatoi le facce scure dei calciatori hanno confermato che il momento in casa Ascoli è davvero delicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'amarezza di Milanese. "Impegno massimo, perdere così fa male»

