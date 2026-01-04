L' Ama assumerà a tempo indeterminato 250 nuovi operatori

Ama ha annunciato l’assunzione a tempo indeterminato di 250 operatori, che si occuperanno della gestione dei servizi di raccolta e pulizia delle strade di Roma. La stabilizzazione del personale deriva dall’accordo siglato con le rappresentanze sindacali unitarie e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, conclusosi con successo dopo le procedure di selezione. Questa decisione mira a rafforzare il servizio e migliorare la qualità dell’ambiente urbano nella capitale.

Sono stati stabilizzati 250 operatori che aiuteranno a tenere più pulite le strade di Roma. Si sono concluse le operazioni di selezione avviate da Ama grazie all’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. La municipalizzata dei rifiuti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'Ama assumerà a tempo indeterminato 250 nuovi operatori Leggi anche: Lavoro: a Roma assunzione per 250 operatori in Ama di cui cento precari Giubileo Leggi anche: L'Ingv di Catania assume: assunzioni a tempo indeterminato per operatori tecnici all'Osservatorio Etneo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stabilizzazioni in Amiu Puglia a Foggia: 24 dipendenti ottengono il contratto a tempo indeterminato - Stabilizzazioni in Amiu Puglia a Foggia: 24 dipendenti ottengono il contratto a tempo indeterminato In totale sono 69 i dipendenti stabilizzati tra Bari e Per l’unità operativa di Foggia sono stati st ... statoquotidiano.it

Assunzioni a tempo indeterminato: quali agevolazioni? - time a tempo determinato (3a proroga) di un giovane con meno di 35 anni in un contratto (sempre part- pmi.it

Quanti contratti a tempo indeterminato si possono fare: guida caso per caso - In un contesto lavorativo sempre più flessibile e diversificato, la possibilità di intraprendere due lavori contemporaneamente può apparire come un’opzione allettante per ampliare le proprie fonti di ... pmi.it

FS Park SpA assume operatori della sosta a tempo indeterminato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.