L’altra sfida Fabo Herons a caccia di continuità a Piacenza | Dobbiamo essere umili e subito sul pezzo

La Fabo Herons Montecatini si prepara alla stagione 2026 a Piacenza, concentrandosi sulla ricerca di continuità nelle prestazioni. Con un approccio improntato all’umiltà e alla prontezza, la squadra si impegna a migliorare costantemente, affrontando ogni sfida con concentrazione e determinazione. Questo obiettivo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del club, orientato a consolidare i risultati e a mantenere un rendimento stabile nel corso della stagione.

"La ricerca della continuità" non è il sequel del celebre film del 2007 interpretato da Will Smith, ma uno dei buoni propositi della Fabo Herons Montecatini per questo 2026 appena cominciato. E che questo pomeriggio alle 18 inizierà anche dal punto di vista agonistico, con il primo impegno del nuovo anno al PalaFranzanti di Piacenza, tana della Bakery Basket contro la quale nel girone d’andata la formazione allora guidata da Federico Barsotti diede un primo assaggio del suo "bipolarismo": avanti di 24 lunghezze all’intervallo lungo, Natali e compagni staccarono la spina subendo addirittura 35 punti nel solo terzo quarto e facendo rientrare i piacentini fino a -6, salvo poi riprendere in mano le briglie della sfida e chiudere 97-81. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’altra sfida. Fabo Herons a caccia di continuità a Piacenza: "Dobbiamo essere umili e subito sul pezzo» Leggi anche: Fabo Herons sul mercato. Via Benites, entra Zugno Leggi anche: Fabo Herons, primo giorno per Sacchetti . Sorrisi, energia e tanta voglia di lavorare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie B - Bakery vs Herons Montecatini. Bocconcelli: “Vietati cali di concentrazione” - Primo impegno del 2026 per Bakery Piacenza: domenica 4 gennaio alle ore 18, al PalaBakery, arriva Fabo Herons Montecatini per la ventesima giornata di Serie B Nazionale. pianetabasket.com

La Fabo Herons Montecatini sfida Piacenza: missione sbancare il PalaFranzanti - Giorgio Salvemini è il nuovo coach dei piacentini, mentre la squadra di Barsotti è in crescita ma con alcuni ... lanazione.it

Serie B: General Contractor affronta Fabo Herons Montecatini per punti cruciali - Quattro gare alla fine della stagione regolare del campionato di serie B, per la General Contractor un mese di aprile diviso a metà tra impegni casalinghi (Fabo Herons Montecatini e Virtus Roma) e ... ilrestodelcarlino.it

Si riparte con la Coppa Campania di Serie C2. Sabato 3 gennaio, ore 15:00 Tendostruttura – Via Soricelli, Calvi (BN) A.S.D. Calvi vs Polisportiva Limatola Un’altra sfida, un altro campo, la stessa voglia di dimostrare chi siamo. Testa alta, idee chiare e la - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.