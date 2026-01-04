L’Almanacco di Modigliana, giunto alla sua 38ª edizione, è un punto di riferimento per conoscere i fatti e le notizie dell’anno appena trascorso. Disponibile presso l’edicola e due farmacie del paese, rappresenta un modo semplice e affidabile per rimanere aggiornati sulla comunità locale. La sua diffusione testimonia l’interesse della popolazione nel conservare e condividere la memoria collettiva di Modigliana.

La vendita a Modigliana dell’Almanacco, giunto alla 38ª edizione e acquistabile nell’edicola e due farmacie del paese, è un successo perché racconta fatti e notizie ‘di casa’ dell’anno appena concluso. Presentato nella residenza ‘Quisisana’ dalla responsabile Maria Cristina Rossi e da Giuseppe Baldini, il volume contiene 250 pagine e centinaia di foto ed è stato realizzato da una redazione di nove persone, più altre che collaborano con articoli e storie e altre che lo distribuiscono. Lavoro collettivo della ‘ Università Popolare San Domenico ’ e stampato dalla Tipolitografia Fabbri, il libro è presente anche come collezione in tante abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Almanacco di Modigliana compie 38 anni

Leggi anche: Il mistero di Modigliana: museo depredato per anni, spariti quadri milionari

Leggi anche: 50 anni di "Zoc ed Nadel", a Modigliana per le feste gusto e intrattenimento arrivano in piazza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dalle pagine del 38’ Almanacco di Modigliana, alcuni degli eventi artistici culturali effettuati nel 2025. - facebook.com facebook