L’algoritmo ha fallito di brutto con David e Spalletti non sa che pesci prendere

L’ultima partita di David contro il Lecce ha evidenziato una prestazione deludente, con numerosi errori anche dal dischetto. La Stampa di Torino analizza gli aspetti tecnici e le difficoltà dell’attaccante canadese, sottolineando come il suo rendimento abbia influito sull’andamento della gara. Un episodio che mette in discussione le recenti aspettative e solleva interrogativi sul momento di forma del giocatore.

La Stampa di Torino prova a trovare le parole per descrivere l'imbarazzante prestazione di David contro il Lecce: l'attaccante canadese ha sbagliato di tutto e di più, non solo il rigore. Eppure l'algoritmo, anche pochi giorni fa, lo indicava come uno dei migliori attaccanti per i bianconeri. Scrive La Stampa con Antonio Barillà: "Ancora un paio di giorni fa l'algoritmo indicava Jonathan David tra i migliori profili di centravanti per performance. Ha numeri impressionanti da anni, spiegano gli specialisti, e così ci convinciamo sempre di più di quanto i dati, senza interpretazione, diventino ingannevoli.

