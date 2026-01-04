L’algoritmo ha fallito di brutto con David e Spalletti non sa che pesci prendere

Da ilnapolista.it 4 gen 2026

L’ultima partita di David contro il Lecce ha evidenziato una prestazione deludente, con numerosi errori anche dal dischetto. La Stampa di Torino analizza gli aspetti tecnici e le difficoltà dell’attaccante canadese, sottolineando come il suo rendimento abbia influito sull’andamento della gara. Un episodio che mette in discussione le recenti aspettative e solleva interrogativi sul momento di forma del giocatore.

La Stampa di Torino prova a trovare le parole per descrivere l’imbarazzante prestazione di David contro il Lecce: l’attaccante canadese ha sbagliato di tutto e di più, non solo il rigore. Eppure l’algoritmo, anche pochi giorni fa, lo indicava come uno dei migliori attaccanti per i bianconeri.  Scrive La Stampa con Antonio Barillà: “Ancora un paio di giorni fa l’algoritmo indicava Jonathan David tra i migliori profili di centravanti per performance. Ha numeri impressionanti da anni, spiegano gli specialisti, e così ci convinciamo sempre di più di quanto i dati, senza interpretazione, diventino ingannevoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

