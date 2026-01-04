L' Akragas batte il Ragusa in trasferta Rosato | Vittoria voluta e di gruppo

L’Akragas apre il girone di ritorno con una vittoria in trasferta contro il Ragusa, conclusa sul punteggio di 2-0. Rosato sottolinea l'importanza del risultato, evidenziando il lavoro di squadra e la determinazione dei suoi giocatori. La partita si è svolta allo stadio

L’Akragas inaugura il girone di ritorno con una vittoria di carattere, imponendosi 2-0 sulla Pro Ragusa allo stadio "Giovanni Biazzo". Nel dopo gara, Ten Lopez ha evidenziato l’importanza del risultato: "Era la partita che stavamo aspettando dopo Priolo. Sapevamo quanto fosse fondamentale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

