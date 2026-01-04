L' Akragas batte il Ragusa in trasferta Rosato | Vittoria voluta e di gruppo
L’Akragas apre il girone di ritorno con una vittoria in trasferta contro il Ragusa, conclusa sul punteggio di 2-0. Rosato sottolinea l'importanza del risultato, evidenziando il lavoro di squadra e la determinazione dei suoi giocatori. La partita si è svolta allo stadio
L’Akragas inaugura il girone di ritorno con una vittoria di carattere, imponendosi 2-0 sulla Pro Ragusa allo stadio "Giovanni Biazzo". Nel dopo gara, Ten Lopez ha evidenziato l’importanza del risultato: "Era la partita che stavamo aspettando dopo Priolo. Sapevamo quanto fosse fondamentale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: L’Akragas rialza la testa, vittoria in trasferta contro il Pro Ragusa
Leggi anche: Akragas pronta alla sfida con il Serradifalco, Rosato: "Impegno da non sottovalutare"
L'Akragas batte il Ragusa in trasferta, Rosato: "Vittoria voluta e di gruppo" - Il direttore generale elogia compattezza e atteggiamento della squadra, Ten Lopez: "Capaci di lottare su ogni pallone" ... agrigentonotizie.it
Titolo: Promozione: l’Akragas brinda al nuovo anno con una vittoria - L’Akragas, dopo la batosta subita nell’ultima gara del girone di andata, torna al successo in trasferta sul campo del Pro Ragusa. grandangoloagrigento.it
Akragas, Cipolla sprona la squadra in vista della sfida di Ragusa: "Bisogna fare qualcosa in più" - L’Akragas riparte dal girone di ritorno e lo fa sul campo della Pro Ragusa, una trasferta tradizionalmente insidiosa. agrigentonotizie.it
Teleacras. . Il calcio, il campionato di Promozione, Priolo – Akragas 2 – 0. Ascoltiamo il direttore generale, Giancarlo Rosato, e l’allenatore del Priolo, Maurizio Intagliata… - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.