Ladri al lavoro anche per Capodanno | visitata l' abitazione di un' anziana portati via soldi
Nel periodo di Capodanno, si sono verificati nuovi furti in zona, tra cui quello avvenuto nell’abitazione di un’anziana in via Pancamo a Fontanelle. I ladri hanno utilizzato la tecnica della chiave bulgara per accedere all’appartamento al quarto piano, sottraendo denaro. Si invita a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza per prevenire simili episodi.
Ancora un furto, messo a segno a quanto pare utilizzando la chiave bulgara. Ad essere “visitato” è stato l'appartamento - al quarto piano di via Pancamo a Fontanelle - di una pensionata. L'anziana, per fortuna, non era in casa: essendo il giorno di Capodanno era andata a festeggiare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Banda di ladri visita l'abitazione di una sessantenne: portati via soldi, un prezioso orologio e le chiavi di una auto
Leggi anche: Furto in abitazione, portati via duemila euro di ori
Ladri al lavoro anche per Capodanno: visitata l'abitazione di un'anziana, portati via soldi.
Bugiardi e ladri patentati. Distruggono lavoro e salari, premiano i ricchi e gli evasori. Comprano armi, chiudono scuole e ospedali. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.