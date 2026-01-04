Ladri al lavoro anche per Capodanno | visitata l' abitazione di un' anziana portati via soldi

Nel periodo di Capodanno, si sono verificati nuovi furti in zona, tra cui quello avvenuto nell’abitazione di un’anziana in via Pancamo a Fontanelle. I ladri hanno utilizzato la tecnica della chiave bulgara per accedere all’appartamento al quarto piano, sottraendo denaro. Si invita a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza per prevenire simili episodi.

Ancora un furto, messo a segno a quanto pare utilizzando la chiave bulgara. Ad essere "visitato" è stato l'appartamento - al quarto piano di via Pancamo a Fontanelle - di una pensionata. L'anziana, per fortuna, non era in casa: essendo il giorno di Capodanno era andata a festeggiare.

