Ladri al lavoro anche per Capodanno | visitata l' abitazione di un' anziana portati via soldi

Nel periodo di Capodanno, si sono verificati nuovi furti in zona, tra cui quello avvenuto nell’abitazione di un’anziana in via Pancamo a Fontanelle. I ladri hanno utilizzato la tecnica della chiave bulgara per accedere all’appartamento al quarto piano, sottraendo denaro. Si invita a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza per prevenire simili episodi.

