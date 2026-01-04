Ladispoli incendio in una villetta di via Mar Mediterraneo | salvati due cani

A Ladispoli, nella mattinata del 4 gennaio 2025, un incendio ha coinvolto una villetta in via Mar Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Durante l’intervento, sono stati salvati due cani presenti nell’immobile. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ladispoli, 4 gennaio 2025 – Un incendio ha impegnato nella tarda mattinata di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 12 in una villetta di via Mar Mediterraneo, per cause che sono tuttora in fase di accertamento. All'arrivo sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte a un incendio che aveva interessato l'intero piano superiore dell'abitazione e parte del piano terra. Fortunatamente, al momento del rogo gli occupanti non erano in casa, circostanza che ha evitato conseguenze alle persone. Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo due cagnolini rimasti all'interno della struttura.

