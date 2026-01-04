L’addio di Vighizzolo a Ponz | Chi vola si stacca dall’ordinario Oggi Andrea invita tutti a farlo

Ha spiccato il volo come un angelo. E ha insegnato ad altri a volare, guardare al cielo, abbandonarsi alla leggerezza, ampliare gli orizzonti, cercare la libertà. In centinaia ieri nella chiesa di Vighizzolo di Cantù hanno partecipato al funerale di Andrea Ponzoni, Ponz per tutti, l'istruttore di parapendio di 37 anni che a Capodanno, è morto in precipitando al Suolo a Suello dopo essere decollato con la sua vela dal monte Cornizzolo. È stato un abbraccio collettivo a lui, alla moglie Arianna, che aveva conosciuto e accompagnato durante il suo battesimo dell'aria in parapendio, e alla loro figlia Diana, che ha solo due anni.

