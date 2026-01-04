la vuelle batte milano e resta in testa alla classifica

La Vuelle Pesaro si conferma in testa alla classifica dopo la vittoria 73-68 contro Milano. La partita si è svolta in un equilibrato finale punto a punto, dimostrando solidità e determinazione da parte della squadra di casa. Questa vittoria rafforza la posizione di Pesaro nel campionato, mantenendo vivo l’interesse per le prossime gare.

Pesaro 4 gennaio 2026 - Resta in testa la classifica la Vuelle che batte Milano (73 a 68) in un finale punto a punto. Resta in vetta perché si è arrampicata sui vetri Pesaro all'interno di un match che era partito correndo in discesa, ma diventando poi alla fine una scalata invernale al Cerro Torre. Tutto difficile e tutto complicato contro una Milano che ha avuto dalla parte sua due fattori: la supremazia sotto i tabelloni e soprattutto un Gentile che per larga parte della gara, benché Leka abbia alternato sul suo marcamento un po' tutti gli uomini, è stato incontenibile. E la spalla di Gentile è stata la guardia Taylor che ha messo subito fuori uso Tambone facendogli commettere 2 falli in un amen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

