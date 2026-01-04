La volta buona gli ospiti da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio

ROMA – Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. Prima settimana del 2026 di “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle ore 14 su Rai 1, tra memoria televisiva, intrattenimento, volti amati e nuovi inizi, accompagnando il pubblico nel ritorno alla quotidianità dopo le feste. Si comincerà con un omaggio a uno dei varietà più noti della storia della televisione italiana: “Fantastico”, nel giorno dell’anniversario della finalissima della sua prima edizione, andata in onda il 5 gennaio 1980. Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un’epoca indimenticabile del piccolo schermo, tra ricordi, immagini simbolo e racconti personali che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

