Il 6 gennaio, Sansepolcro celebra la Venuta dei Magi, un evento tradizionale che ogni anno coinvolge la comunità in un momento di fede e solidarietà. Questa ricorrenza, radicata nella storia locale, rappresenta un’occasione per mantenere vive le usanze natalizie e rafforzare il senso di appartenenza. Un appuntamento che, anche quest’anno, si distingue per la sua rilevanza culturale e spirituale, contribuendo a rendere l’Epifania un momento speciale per la città.

SANSEPOLCRO Come ogni 6 gennaio, Sansepolcro rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi del periodo natalizio con La Venuta dei Magi, evento simbolico che unisce tradizione storica, partecipazione cittadina e solidarietà. La manifestazione è organizzata dall’Associazione "Alla Corte de’ Medici", con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sansepolcro. Il programma prenderà avvio alle ore 16.45, con la partenza del corteo storico da Porta Romana. I figuranti raggiungeranno la cattedrale di Sansepolcro, dove si terrà la benedizione dei presenti e un momento particolarmente significativo dedicato al riconoscimento dell’impegno nel volontariato, con la consegna di targhe di ringraziamento ad associazioni che si distinguono per il loro contributo alla comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Venuta dei Magi in città. Sarà un’Epifania speciale

