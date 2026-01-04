La vecchina sotto la torre Musica luci e merende per aspettare l’evento
Il tradizionale evento della Befana ad Avenza si svolge martedì 6 gennaio, dalle 14 alle 18 in piazza Finelli. Organizzato dalla Pro Loco Avenza sulla Francigena in collaborazione con il Comune, l’evento prevede musica, luci e merende per creare un’atmosfera conviviale in attesa dell’arrivo della Befana. Un’occasione per vivere un momento di festa e tradizione nel cuore del paese.
La Befana vien di notte anche ad Avenza. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Avenza sulla Francigena in collaborazione col Comune, andrà in scena martedì 6 gennaio dalle 14 alle 18 in piazza Finelli. Nell’antica piazza della frazione, per l’occasione addobbata a festa, andrà in scena un evento ormai tradizionale a chiusura delle feste natalizie voluto dalla Pro loco della frazione. Ricco il programma previsto durante le quattro ore dell’evento dell’ Epifania, con numerose attività e laboratori organizzati per i più piccini. La casetta della Befana, allestita al centro del quartiere, attenderà in mezzo alla piazza tutti i bambini con dolci sorprese per i più piccoli, distribuendo calze piene di dolci e piccoli doni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La vecchina sotto la torre. Musica, luci e merende per aspettare l’evento.
