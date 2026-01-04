La tragedia di Crans-Montana | Riccardo il liceale romano con la passione della neve Era con la sorella che si è salvata

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente la comunità, coinvolgendo Riccardo, un liceale romano appassionato di neve. Era con la sorella quando si è verificato l'incidente, che fortunatamente ha visto la giovane sopravvissuta. Riccardo lascia un ricordo di sorriso, gentilezza e sensibilità, valori che rimarranno nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

«Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua sensibilità continueranno a vivere nel ricordo di ciascuno di noi». Così la preside del liceo scientifico Stanislao Cannizzaro dell’Eur ricorda Riccardo Minghetti, il sedicenne romano tra le sei vittime italiane dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nella discoteca «Le Constellation» a Crans-Montana, in Svizzera. La salma arriverà nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La tragedia di Crans-Montana: Riccardo, il liceale romano con la passione della neve. Era con la sorella che si è salvata Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, morto 16enne romano. Era tra i dispersi Leggi anche: La mamma di Eleonora, veterinaria ustionata a Crans-Montana: “Cruciali i soccorsi tempestivi del fidanzato, si è salvata perché era al piano superiore” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragedia Crans-Montana, morto 16enne romano. Era tra i dispersi; Crans-Montana, Riccardo Minghetti disperso: “La sorella scavava con le mani per aiutare i feriti”; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Chi sono i due amici romani coinvolti nel rogo a Crans Montana: Manfredi Marcucci in ospedale, Riccardo Minghetti ancora disperso. La tragedia di Crans-Montana: Riccardo, il liceale romano con la passione della neve. Era con la sorella che si è salvata - La salma arriverà nel pomeriggio di lunedì a Ciampino a bordo di un volo di Stato. gazzettadelsud.it

Tragedia Crans-Montana, morto 16enne romano. Era tra i dispersi - Il riconoscimento di Riccardo Minghetti è stato completato oggi: decisivo è stato l'esame del dna da parte degli investigatori svizzeri. romatoday.it

Roma piange Riccardo Minghetti: il cordoglio del Municipio IX dopo la tragedia di Crans-Montana - Roma, e in particolare il Municipio IX, si stringono attorno alla famiglia di Riccardo Minghetti, uno dei sei giovani i ... lacronacadiroma.it

Ieri sera, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, è stato identificato anche Achille Barosi, 16enne, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Esprimo profondo cordoglio ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola. La nostra vicinanza va anc - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

