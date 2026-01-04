La Top Spin Messina batte Sassari in finale e vince la Coppa Italia di tennistavolo

La Top Spin Messina WatchesTogether si è aggiudicata la finale della Coppa Italia di tennistavolo, battendo Sassari. Con questa vittoria, la squadra conquista il trofeo per la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019, 2020 e 2026. Un risultato che conferma la solidità e la crescita del team nel panorama nazionale.

Una meravigliosa Top Spin Messina WatchesTogether ha alzato al cielo la Coppa Italia per la terza volta nella sua storia: 2019, 2020, 2026. Al Palascherma di Ancona, gettando il cuore oltre l'ostacolo, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha superato in una palpitante finale maschile 1° e.

