La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo torna a invitare a Roccaraso | Andiamo tutti insieme ma comportatevi bene VIDEO
Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, invita nuovamente a Roccaraso, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso. A circa un anno dalla precedente polemica legata al comportamento di alcuni turisti, l’influencer torna a promuovere la località, invitando i visitatori a condividere l’esperienza in modo responsabile. Un invito alla convivialità e al rispetto, per garantire un turismo sostenibile e piacevole per tutti.
Un anno dopo la polemica sorta per la presenza di numerosi turisti non propriamente rispettosi a Roccaraso (L'Aquila), spinti dalla presenza della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, la star dei social ci riprova. In un video pubblicato sui suoi canali, che ha già superato i 52mila like e i 1. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
