Nella Montagna pistoiese, due scosse di terremoto si sono verificate nelle ore serali di sabato 3 gennaio, la prima alle 23.02 con magnitudo 3.0. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni, anche se l’evento ha generato timore tra la popolazione. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e valutare eventuali ripercussioni future.

Due scosse hanno messo in allarme i cittadini della Montagna pistoiese la prima alle 23.02 di sabato 3 gennaio, con magnituto di 3.1 e la seconda di 2.7 alle 15.45 di ieri, entrambe con epicentro a Sambuca. La prima scossa, soprattutto, è stata avvertita in montagna con una certa intensità e c’è chi è sceso in strada in tuta. Anche cani e gatti si sono agitati e la Protezione Civile si era già allertata. Il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini ha commentato: "Gli eventi di questi giorni hanno generato preoccupazione, ma è stato subito evidente che non si sono verificati danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La terra ha tremato per due volte: "Nessun danno, soltanto paura"

