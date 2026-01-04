La tennista nata a Castelnuovo di Garfagnana Lucca il 4 gennaio 1996 è un mix di tempra talento e leggerezza

Jasmine Paolini, nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1996, è una tennista italiana nota per la sua determinazione e naturale eleganza in campo. Con una combinazione di talento e tenacia, si distingue sulla terra rossa, portando con sé una presenza autentica e spontanea. La sua energia e il sorriso accompagnano ogni partita, rendendola una figura riconoscibile nel panorama tennistico italiano.

a ppena entra in campo, Jasmine Paolini illumina la terra rossa con la sua solarità e i riccioli che volano al ritmo della pallina. Ma appena sferra il primo colpo, ecco il tratto da combattente tipico del suo segno, il Capricorno. Jasmine Paolini vince anche il doppio con Errani: è nella leggenda degli Internazionali d'Italia X Leggi anche › Dalla racchetta alla torcia: Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026 L'ascendente Bilancia svela garbo e sensibilità e quel sorriso ormai leggendario, spalancato sulla felicità di vivere. Cresciuta a Bagni di Lucca, nel cuore della Garfagnana, è riuscita a sfatare la leggenda che «il tennis femminile è di una noia mortale», come sosteneva Adriano Panatta.

