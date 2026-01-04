La T Tecnica Gema da sballo | è primato Vigevano ’schiantata’ al PalaCarrara

La partita tra Vigevano e Montecatini si è conclusa con la vittoria della T Tecnica Gema, che si è imposta con il punteggio di 89-69 al PalaCarrara. Una prestazione che conferma il ruolo di primato della squadra, con protagonisti Bargnesi, Jackson e D’Alessandro. Un incontro che ha evidenziato l’equilibrio tra le due formazioni, offrendo un esempio di competitività nel campionato di pallacanestro.

LA T GEMA MCT 89 ELACHEM VIGEVANO 69 MONTECATINI Bargnesi 4, Jackson 20, D’Alessandro 18, Acunzo, Vedovato 14, Burini 9, Isotta 9, Strautmanis 9, Passoni 4, Fratto 2, Del Vigna ne. All. Andreazza VIGEVANO Boglio 13, Mazzantini 4, Verazzo 8, Gajic 3, Kancleris 19, Corgnati 10, Zacchigna 9, Cucchiaro 3, Fantoma, Fiusco ne, Lucchini ne. All. Salieri Arbitri Rubera, Lanciotti e De Rico Note parziali 19-21, 48-40, 66-55 PISTOIA Alla domanda se La T Tecnica Gema Montecatini fosse pronta per dare l’assalto a questo campionato il campo ha dato una prima risposta. Affermativa. I "leoni" di coach Marco Andreazza ruggiscono e rendono piccola piccola la capolista Elachem Vigevano, schiantata 89-69 al PalaCarrara nella prima gara del nuovo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

