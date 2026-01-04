La strategia di Trump per processare Maduro | così il modello Noriega sfida il diritto internazionale

L’operazione “Absolute Resolve”, avviata dall’amministrazione Trump e finalizzata alla cattura di Nicolás Maduro, ha suscitato ampie discussioni sulla legalità internazionale. Questa strategia, ispirata al “modello Noriega”, ha generato una crisi diplomatica, con molte nazioni che contestano la legittimità delle azioni intraprese. Di seguito analizziamo le implicazioni e le controversie legate a questa operazione, evidenziando le sfide poste dal rispetto del diritto internazionale.

L’operazione “Absolute Resolve”, ordinata dal presidente Donald Trump e che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, ha innescato una crisi diplomatica globale, con numerose reazioni internazionali che parlano di una violazione “gravissima” del diritto internazionale. Ma a Washington i legali del Dipartimento di Giustizia hanno già predisposto una strategia giuridica per blindare il processo federale a New York. Il cuore dell’impianto accusatorio, anticipato ieri dal Segretario di Stato Marco Rubio durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, poggia su un assunto tanto semplice quanto dirompente: non si può violare l’immunità di un presidente se, per la legge americana, quell’uomo non è mai stato presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La strategia di Trump per processare Maduro: così il “modello Noriega” sfida il diritto internazionale Leggi anche: Esplosioni nella notte a Caracas: “Ordinato da Trump”. Catturato Maduro. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata”. Per la Russia viola il diritto internazionale Leggi anche: Venezuela: Bonaccini, 'regime Maduro brutale ma Trump viola diritto internazionale' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. USA vs VENEZUELA/ Non solo l’uso della forza e il processo a Maduro: ecco cosa non torna. Maduro tra diritto internazionale e legge Usa: perché il processo può funzionare - (Adnkronos) – Mentre Nicolás Maduro attende la sua prima udienza nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn (l’arraignment, la convalida dell’arresto, potrebbe avvenire già domani mattina) fuori da ... msn.com

USA vs VENEZUELA/ “Non solo l’uso della forza e il processo a Maduro: ecco cosa non torna” - L’azione ordinata da Trump in Venezuela “piccona” ogni principio del diritto internazionale: una politica imperiale contro chi si oppone agli USA. ilsussidiario.net

Cosa succede quando Maduro arriva nel tribunale di New York - La cattura del dittatore venezuelano potrebbe non essere legale, ma questo potrebbe non contare una volta che inizierà il processo. ilfoglio.it

Donald Trump rivendica il successo dell’operazione e delinea una gestione transitoria del Venezuela sotto guida statunitense, senza coinvolgere l’opposizione storica. Al centro della strategia, secondo Caracas e lo stesso Trump, ci sono le enormi risorse eco - facebook.com facebook

Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani. I due paesi spina nel fianco dell'attuale amministrazione Usa sono tra i maggiori detentori di greggio al mondo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.