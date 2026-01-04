L’incidente di Crans Montana, che ha causato numerose vittime, ha evidenziato il fenomeno dell'

La notizia della strage di Crans Montana, attualmente con 47 morti e 115 feriti, ha violentemente coinvolto la nostra attenzione e compromesso l’aspettativa di un inizio d’anno positivo, spensierato a livello sociale e di comunità.Dopo giorni dal terribile incendio alcune dinamiche sono state. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La strage del Crans Montana e l'"effetto spettatore": perché i ragazzi non sono fuggiti in tempo

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Da una fiamma all’inferno: cos’è il flashover, il fenomeno che ha causato la strage di Crans Montana; Crans-Montana, perché il flashover rende gli incendi così letali: 600 gradi in pochi minuti; Che cosa è successo a Crans-Montana? Il rogo nel seminterrato, il «flashover», le esplosioni e quell'unica uscita: dinamica e causa di una tragedia.

Crans Montana, le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilgazzettino.it