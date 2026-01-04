La storia come campo di battaglia Come Mosca usa il passato per colpire la Finlandia

Nel 2025, la Finlandia si trova al centro di una strategia complessa che utilizza il passato storico come strumento di pressione. Attraverso manipolazioni, azioni legali e comunicazioni mirate, vengono poste in discussione le identità e le scelte di una nazione che cerca di preservare la propria sovranità di fronte a pressioni esterne. Questa dinamica evidenzia come la storia possa diventare un campo di battaglia nelle relazioni internazionali.

Nel 2025 la Finlandia è diventata il bersaglio di una campagna continua e strutturata. Una campagna che combina manipolazione storiografica, iniziative giudiziarie, atti simbolici e comunicazione politica ad alto livello. Una strategia ricostruita nel rapporto della Swedish Psychological Defence Agency. La colpa costruita. Il punto di partenza è la riscrittura del passato. Secondo la narrativa promossa da Mosca, la Finlandia non sarebbe una democrazia che ha attraversato scelte tragiche in condizioni di vulnerabilità estrema durante la Seconda guerra mondiale, ma un Paese strutturalmente compromesso con il nazismo.

