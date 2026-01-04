La staffetta dei tedofori Ciotti e Pullè in pista

A Imola, Nicola Ciotti, 49 anni, campione nazionale nel salto in alto e atleta olimpico del 2004, partecipa alla staffetta dei tedofori. Originario di Riccione, Ciotti rappresenta l’Italia in occasioni internazionali ed è chiamato a svolgere il ruolo di teodoforo in questo evento simbolico. La sua presenza evidenzia l’importanza di valorizzare i valori dello sport e della tradizione olimpica nel contesto locale.

Vestirà i panni del teodoforo, ma a Imola, il riccionese Nicola Ciotti, 49 anni, campione nazionale nel salto in alto, che con successo ha rappresentato l'Italia a livello internazionale, partecipando anche alle Olimpiadi del 2004. A lui l'onore di portare la fiaccola olimpica, che nel comune della città metropolitana di Bologna, passerà martedì. Per l'occasione Nicola sarà solo, il fratello Giulio, che nel tempo ha condiviso la stessa avventura sportiva, è infatti alle Canarie in ritiro con Gianmarco Tamberi, campione olimpionico ai Giochi di Tokio 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023, che tuttora allena.

