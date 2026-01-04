la sinistra vuol ricorrere ai giudici per rimandare la riforma nordio

Il «Comitato dei 15» per il «No» annuncia la possibilità di rivolgersi a Tar e Consulta nel caso in cui il referendum sulla riforma Nordio venga programmato prima del 30 gennaio. La questione riguarda il ricorso alla giustizia amministrativa per rinviare l’avvio delle modifiche legislative, sollevando un dibattito sulla tempistica e le modalità di approvazione delle riforme in Italia.

Il «Comitato dei 15» per il «No» minaccia di rivolgersi a Tar e Consulta se il referendum verrà fissato prima del 30 gennaio. Raggiunte circa 200.000 sottoscrizioni, bisogna arrivare a quota 500.000. Date cerchiate, il 22 e il 23 marzo. Manca solo l’ufficialità. Il guardasigilli, Carlo Nordio, suona la carica sul referendum della giustizia. E le opposizioni passano al contrattacco. Mentre prosegue spedita la raccolta di firme popolari, il «Comitato dei 15» è pronto a fare ricorso qualora l’esecutivo proceda a fissare l’appuntamento prima del 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

