La settimana di Dossier | la mappa criminale di Palermo viaggio nell' Islam tra moschee e soldi dal Qatar

La settimana di Dossier analizza la mappa criminale di Palermo, esplorando dinamiche storiche e contemporanee. Tra figure di spicco, attività illecite e reti di potere, si approfondiscono temi come il racket, il traffico di armi, il fenomeno della droga online e le connessioni con il Qatar. Un’indagine accurata per comprendere le diverse sfaccettature della criminalità nella città, offrendo un quadro dettagliato e documentato.

Vecchi e nuovi boss, il pizzo, lo Zen e le armi facili da reperire, la movida violenta, le auto rubate e la droga venduta su Telegram, il “sistema Cuffaro” e quello del presidente dell'Ars Galvagno. Federica Virga ha tracciato la mappa criminale di Palermo attraverso gli eventi di cronaca nera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La settimana di Dossier: la mappa criminale di Palermo, viaggio nell'Islam tra moschee e soldi dal Qatar Leggi anche: Elemosina obbligatoria, moschee rivolte a La Mecca, soldi dal Qatar: viaggio nell'Islam di Palermo Leggi anche: La settimana di Dossier: una mappa per capire la Palermo del futuro, viaggio negli hotel di lusso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La settimana di Dossier: la mappa criminale di Palermo, viaggio nell'Islam tra moschee e soldi dal Qatar; Mafia, droga, omicidi, nuovi pentiti, colletti bianchi e corruzione: la mappa criminale di Palermo; Mafia droga omicidi nuovi pentiti colletti bianchi e corruzione | la mappa criminale di Palermo. Le 23 mappe per conoscere l'Agrigentino e i cantieri Pnrr che saranno un'incompiuta: la settimana di Dossier - E dove si trovano i cantieri finanziati dal Pnrr che rischiano di trasformarsi in incom ... agrigentonotizie.it

