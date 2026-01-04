La serie A di basket sta per saltare in aria

La Serie A di basket si prepara a una nuova fase di incertezza, con possibili ripercussioni sui campionati e sulle squadre coinvolte. Come spesso accade in ambito sportivo, le dinamiche di mercato e le situazioni impreviste richiedono attenzione e chiarezza. In questo contesto, è importante restare aggiornati sugli sviluppi e comprendere le implicazioni di eventuali cambiamenti per il futuro della pallacanestro italiana.

«Oh shit, here we go again (oh merda, ci risiamo)» è uno dei meme più virali del web e, tra poco, la Serie A di pallacanestro sarà costretta a utilizzarlo (di nuovo). Era il 9 dicembre 2020 quando la Virtus Roma, in gravi problemi finanziari, dovette rinunciare alla partecipazione al campionato, atto che nel breve termine vedrà tristemente protagonista la Trapani Shark. La situazione è persa. La squadra siciliana - con solo 7 giocatori a disposizione - aveva chiesto il rinvio (con lo scopo di evitare maggiori sanzioni), ma non sono state riconosciute le cause di forza maggiore e la richiesta è stata respinta; di conseguenza, non scenderà in campo questa sera a Bologna contro la Virtus, in occasione della 14ª giornata di campionato.

