La scena di Jack Ryan che nel 2018 prediva la crisi in Venezuela | I potenti mondiali non vogliono lo sappiate
Una scena della serie con John Krasinski, risalente al 2018, mostra il personaggio di Jack Ryan prevedere la crisi in Venezuela, affermando che i potenti mondiali non vogliono che si sappia. La sequenza, in cui si descrive il Venezuela come una minaccia globale, ha suscitato attenzione dopo la recente cattura di Maduro, evidenziando come cinema e serie TV possano a volte anticipare eventi reali.
Cinema e serie Tv spesso riescono ad anticipare la realtà. Da ore, dopo la cattura di Maduro, circola una scena della serie con John Krasinski in cui il protagonista descrive a degli studenti il Venezuela come la più grande minaccia mondiale: "Ma non sentirete niente di tutto questo nei notiziari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
