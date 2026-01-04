La scala ridotta nella ristrutturazione che ha trasformato la festa in trappola

La ristrutturazione di una scala ridotta nella discoteca Le Constellation a Crans-Montana ha trasformato un evento di festa in una tragedia. Il crollo avvenuto il 31 dicembre ha causato diverse vittime e ha suscitato grande dolore. Questo incidente evidenzia l’importanza di controlli e norme di sicurezza adeguate in ambienti pubblici, al fine di prevenire simili tragedie in futuro.

La tragedia del 31 dicembre a Le Constellation, a Crans-Montana, ha lasciato il mondo intero sotto choc. Oltre 40 vittime e centinaia di feriti, per lo più adolescenti, hanno perso la vita in quello che molti sopravvissuti definiscono oggi una vera e propria " trappola ". Secondo i racconti dei ragazzi, sopravvivere è stato questione di pura fortuna, ma la dinamica dell'incendio non è stata casuale, le scelte dei gestori e la storia del locale hanno creato probabilmente le condizioni per il disastro. Una delle modifiche più significative, e oggi al centro delle indagini, riguarda la scala che collega il piano strada al seminterrato, dove si è consumata la maggior parte della tragedia.

