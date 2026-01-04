La rinascita di Pozzuoli | alla vigilia dell’Epifania si accendono nuovamente i riflettori sulla Darsena

Alla vigilia dell’Epifania, Pozzuoli torna al centro dell’attenzione con la riaccensione dei riflettori sulla Darsena. La città si prepara a celebrare la sua rinascita, con la fioritura e il Rione Terra come simboli di un rinnovamento ormai in atto. Questo ultimo appuntamento del “S’Move Festival” intende sottolineare il ruolo storico e culturale di Pozzuoli, evidenziando il suo percorso di valorizzazione e crescita.

Tempo di lettura: 2 minuti La fioritura e il Rione Terra come simboli della rinascita della città. Sarà questo il tema del quarto e ultimo appuntamento con il "S'Move Festival" organizzato alla Darsena di Pozzuoli. L'evento andrà in scena domani, lunedì 5 gennaio (a partire dalle ore 18 fino alle 24), con il consueto aperitivo della vigilia dell'Epifania. Dopo il successo del 31 dicembre, che ha fatto registrare oltre diecimila presenze, i riflettori si accenderanno nuovamente sull'antico porticciolo dei pescatori. Ospiti musicali della serata saranno Kirollus e Tonno Disko, giovani DJ riconosciuti nel panorama dei festival internazionali di musica elettronica, per la prima volta insieme in un set back-to-back in Italia.

