La ‘resa’ di Medvedev | Sinner e Alcaraz i più forti quasi impossibile arrivare al numero 2
Daniil Medvedev riconosce la superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sottolineando come siano attualmente i giocatori più forti nel circuito. La sua opinione evidenzia la forte competitività tra i giovani talenti e i risultati recenti che li hanno collocati in cima alla classifica. La valutazione del tennista russo riflette l'importanza di questi atleti nel panorama attuale, rendendo difficile per altri raggiungerne i livelli.
(Adnkronos) – Inizia il 2026 e Daniil Medvedev già si arrende a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? "Penso che loro siano i più forti di tutti. In termini di costanza che entrambi hanno dimostrato l'anno scorso, è probabilmente quasi impossibile per chiunque arrivare a questo secondo posto". Il tennista russo ha parlato così in conferenza . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
