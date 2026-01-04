La radici venete di Cesena e Cesenatico Da ’Ciou’ alla loggetta di piazza del Popolo
Le radici venete di Cesena e Cesenatico si intrecciano con il dialetto locale, portando in superficie espressioni come ‘ciou’. Questa parola, tipica della parlata romagnola, racchiude un senso di conclusione o di stop, usata sia dai bambini sia dagli adulti. Dal ‘Ciou’ di piazza del Popolo alla loggetta, queste parole antiche testimoniano come le tradizioni linguistiche conservino ancora il legame con il passato, arricchendo il nostro patrimonio culturale.
Anno nuovo e parole antiche, come vele da altri mari che ancora colorano i nostri discorsi. Pensate alla curiosa espressione ‘ciou’, tipica delle parlate romagnole: buffa interiezione verbale che significa ‘e basta’, oppure ‘non farla lunga’, riferita sia a bambini capricciosi, sia ad adulti petulanti. Espressione romagnola, ma veneziana d’origine. Cosa c’entra Venezia? C’entra. La Serenissima ebbe in passato vivaci e interessati rapporti con la Romagna, Cesena e Cesenatico. Esempi: c’è ancora a Cesena, in alto su Piazza del Popolo, la ‘loggetta veneziana’, ovvero il camminamento che mette in collegamento il palazzo comunale con il torrione di piazza, opera dedicata al papa veneziano del tempo, Paolo II. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
