La radici venete di Cesena e Cesenatico Da ’Ciou’ alla loggetta di piazza del Popolo

Le radici venete di Cesena e Cesenatico si intrecciano con il dialetto locale, portando in superficie espressioni come ‘ciou’. Questa parola, tipica della parlata romagnola, racchiude un senso di conclusione o di stop, usata sia dai bambini sia dagli adulti. Dal ‘Ciou’ di piazza del Popolo alla loggetta, queste parole antiche testimoniano come le tradizioni linguistiche conservino ancora il legame con il passato, arricchendo il nostro patrimonio culturale.

