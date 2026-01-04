La rabbia per il leone vandalizzato | Quello è il simbolo della nostra associazione

A Monza, la recente vandalizzazione della statua del ponte dei leoni ha suscitato grande dispiacere tra i cittadini. La scultura, simbolo e punto di riferimento della città, è stata danneggiata, generando sorpresa e delusione. Un episodio che sottolinea l’importanza di preservare i simboli della comunità e il valore storico e culturale che rappresentano per tutti i monzesi.

