La rabbia per il leone vandalizzato | Quello è il simbolo della nostra associazione
A Monza, la recente vandalizzazione della statua del ponte dei leoni ha suscitato grande dispiacere tra i cittadini. La scultura, simbolo e punto di riferimento della città, è stata danneggiata, generando sorpresa e delusione. Un episodio che sottolinea l’importanza di preservare i simboli della comunità e il valore storico e culturale che rappresentano per tutti i monzesi.
I monzesi sono increduli: una delle statue del ponte dei leoni, uno dei simboli (e punto di ritrovo) della città, è stata vandalizzata. Probabilmente nella notte di Capodanno.Il simbolo dell'associazione Ma c'è chi si sente particolarmente oltraggiato da quel deplorevole gesto. È l'associazione.
La rabbia per il leone vandalizzato: "Quello è il simbolo della nostra associazione" - Il deplorevole gesto che ha visto il serio danneggiamento della statua del leone viene fortemente condannato dall'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno ... monzatoday.it
