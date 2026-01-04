La Promessa anticipazioni 5 gennaio | Manuel aggredisce Curro mentre Teresa prende le parti di Petra

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la rabbia di Manuel esplode senza freni, Curro diventa il suo bersaglio e Teresa rompe gli equilibri schierandosi con la governante La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un malore improvviso sconvolge la servitù, Teresa prende una posizione inattesa e Manuel, distrutto dal dolore, sfoga la sua rabbia contro chi tenta di stargli vicino Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: L'arrivo di Antonio al rifugio scuote . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

