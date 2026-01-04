La prima vittima di Valdez l’uomo accusato dell’omicidio di Aurora | Voleva buttarmi sui binari Mi diceva | zitta stai per morire

Un uomo è stato vittima di Valdez, accusato dell’omicidio di Aurora. La testimonianza descrive frasi ripetute e minacciose, come “Ti ammazzo” e “Ti spezzo il collo”, che hanno creato un clima di paura e tensione. Questo episodio evidenzia la gravità delle accuse e la dinamica degli eventi, offrendo uno sguardo sulla vicenda che si sta delineando nel contesto milanese.

Milano – Quelle frasi ripetute in maniera ossessiva: "Ti ammazzo, ti spezzo il collo". La stretta che toglie il fiato. La sensazione che l'aggressore voglia buttarla sui binari e non solo derubarla dello smartphone. I minuti interminabili prima dell'arrivo del metrò e il rumore dell'apertura delle porte che dà alla vittima una forza che non pensava ormai di avere: "Aiuto, aiuto". E poi "Prendetelo, prendetelo" urlato a squarciagola ai passeggeri. Milano, i fiori dei genitori di Aurora Livoli sul luogo del ritrovamento della giovane La tragica fine di Aurora. Così Lucia (nome di fantasia), studentessa peruviana di 19 anni, è riuscita a salvarsi dalla presa del connazionale cinquantasettenne Emilio Gabriel Valdez Velazco la sera del 28 dicembre; poco dopo, stando alle indagini dei carabinieri, l'uomo ha incontrato la coetanea Aurora Livoli e si è incamminato con lei verso il super condominio di via Paruta 74-76, dove la mattina dopo la ragazza è stata ritrovata morta.

