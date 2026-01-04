La prima esibizione di Billy Joel dopo la diagnosi di idrocefalo normoteso
Billy Joel ha recentemente eseguito nuovamente dal vivo dopo aver condiviso pubblicamente la diagnosi di idrocefalo normoteso. Questa prima esibizione rappresenta un importante momento di ritorno per l’artista, dimostrando il suo impegno nel continuare a esibirsi nonostante le sfide legate alla salute. La performance ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, evidenziando la sua determinazione e passione per la musica.
Billy Joel ha sorpreso i fan con la sua prima esibizione dopo aver rivelato di avere una malattia cerebrale. Venerdì 2 gennaio, la leggenda della musica si è esibita in un set di due canzoni insieme alla tribute band di se stesso, i Turnstiles, in un anfiteatro di Wellington, in Florida, che celebrava il suo trentesimo anniversario. In questa inaspettata apparizione, Piano Man si è unito al gruppo, accompagnato dalla moglie Alexis Roderick e dalle due figlie, Della e Remy. Dopo aver chiesto il permesso di usare il microfono, Joel ha eseguito We Didn’t Start the Fire e Big Shot, mentre le figlie ballavano accanto a lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Billy Joel si esibisce in Florida per la prima volta dopo la diagnosi di una patologia cerebrale
