La pinza pinsa il dolce della Befana | ricetta tradizionale

La pinza, o pinsa, è un dolce tradizionale della cucina veneta, spesso associato alla Befana. Ricca di ricette e varianti, si distingue per la sua semplicità e rusticità. Questo dolce rappresenta un esempio di gastronomia regionale radicata nella cultura locale, offrendo un modo autentico per celebrare le tradizioni e i sapori di una volta. Di seguito, una ricetta classica per preparare questa specialità.

Questo è uno dei dolci più tipici della cucina veneta, una preparazione molto rustica le cui varianti sono infinite. Ogni famiglia lo fa a modo suo. La tradizione vuole che la sera del 5 gennaio si bruci la Befana con il falò si mangi la "Pinza", bevendo il vin brulè e cantando le famose.

