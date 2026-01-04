La Natività illuminata dalle fiaccole Mondolfo accende il Presepepaese

A Mondolfo, il Presepepaese, il più grande presepio vivente della riviera adriatica, torna a illuminare le festività con le sue fiaccole. Un’occasione per vivere la tradizione natalizia in modo autentico e suggestivo, arricchendo il senso del Natale con un evento che unisce comunità e cultura. Scopri come questa rappresentazione contribuisce a mantenere viva la tradizione e a condividere un momento di riflessione e convivialità.

Acquista un ulteriore significato ‘Presepepaese’, il più grande presepio vivente della riviera adriatica, in calendario a Mondolfo per queste festività. La 31esima edizione della sacra rappresentazione, andata in scena il giorno di Santo Stefano e prevista per oggi, sempre dalle ore 17,30 alle 19, si inserisce quest’anno pienamente nel Giubileo della Speranza. "Il presepe è l’usanza di raffigurare nei modi più diversi la Natività del Signore, una rappresentazione spesso con i tratti della propria cultura e con i paesaggi della propria terra, del ‘Mistero dell’Incarnazione’", ha spiegato Papa Leone XIV nel ricevere i figuranti dei presepi viventi italiani in Vaticano nei giorni scorsi per il Giubileo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Natività illuminata dalle fiaccole. Mondolfo accende il Presepepaese Leggi anche: Il Natale si accende sulle montagne lariane: la ferrata illuminata richiama appassionati e famiglie Leggi anche: Il Natale si accende. L’albero, le luminarie. I cori e i trampolieri. Una città illuminata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ...un sogno, una visione, Mara non capiva, perché d'un tratto si trovò davanti alla natività illuminata e la Vergine Maria che la invitava a recarsi vicino a lei. Mara rispose alla chiamata e le si avvicinò, la Vergine Maria scese dal quadro... #NataleInsieme #SalaL x.com “La Natività alla Torre” giunge alla sua sesta edizione, curata dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. Quest’anno abbiamo scelto di spogliare, non di aggiungere. Una culla antica, un lenzuolo bianco, una stella: pochi s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.