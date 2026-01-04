La mostra L' età dell' oro a Villa Zito Fiorella Friscia presenta il suo libro sui gioielli siciliani

Lunedì 5 gennaio alle ore 17:30, presso Villa Zito, si terrà la presentazione del libro di Fiorella Friscia, “Un Amore di Gioiello, tra Memoria e Identità”. L’evento si inserisce nella mostra

Lunedì 5 gennaio alle ore 17:30 a Villa Zito, nell’ambito della mostra L'età dell'oro, sarà presentato il volume di Fiorella Friscia “Un Amore di Gioiello, tra Memoria e Identità. Le Gemme: tesori prodigiosi della terra". Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

