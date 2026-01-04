La minestrina della nonna è diventata virale ma adesso si chiama italian penicillin

La tradizionale minestrina della nonna, nota per il suo effetto lenitivo, ha recentemente riscosso grande attenzione online, assumendo il nome di

Nelle cucine di tutta Italia, la pastina in brodo è da sempre il rimedio universale per eccellenza: una cura magica capace di rimettere in sesto chiunque, dal bambino con il raffreddore all’adulto con il cuore spezzato. Recentemente, questo “piatto del conforto” ha varcato i confini nazionali ed è esploso sui social americani con un soprannome altisonante: “Italian Penicillin” (penicillina italiana). È importante fare una precisione: nonostante il nome suggerisca una tradizione medica antica, la definizione di “penicillina italiana” è in realtà un fenomeno virale moderno. Non esiste un trattato storico che chiami così il brodino; si tratta di un’interpretazione anglosassone affascinata dalla capacità tutta italiana di unire cibo e benessere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

