La metamorfosi della sinistra Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro

A Roma, alcuni gruppi della sinistra radicale, insieme a collettivi, centri sociali e associazioni, si stanno organizzando per manifestare a sostegno di Nicolás Maduro. Con il sostegno di Anpi e Cgil, l’evento rappresenta un momento di confronto e presenza politica, riflettendo la posizione di diverse realtà italiane nei confronti della situazione venezuelana. La manifestazione evidenzia le diverse interpretazioni e le strategie adottate dalla sinistra italiana su questioni internazionali.

I soliti noti della sinistra radicale, insieme ai collettivi, ai centri sociali, alle associazioni pro Pal con l’immancabile sostegno di Anpi e Cgil si preparano a scendere in piazza a sostegno di Nicolas Maduro. Dopo i sit in organizzati ieri contro l’intervento degli Stati Uniti, per domani è prevista a Roma una manifestazione con il motto “Scendiamo in piazza per la pace e i diritti” per fermare “l’aggressione di Trump contro il Venezuela”. “L’estensione della guerra come metodo di gestione dei conflitti torna a mostrarsi in tutta la sua brutalità” scrivono i promotori della manifestazione, per poi aggiungere “L’attacco militare deciso dall’amministrazione Trump contro la Repubblica del Venezuela, accompagnato dal rapimento del presidente Nicolás Maduro e dei suoi familiari, segna un’ulteriore e gravissima escalation bellica che scuote gli equilibri internazionali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La metamorfosi della sinistra. Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro Leggi anche: Due rossoneri possono staccare il pass per i prossimi Mondiali: ecco chi scenderà in campo oggi Leggi anche: Nazionali Juve: sono 4 i bianconeri impegnati oggi. Ecco chi scenderà in campo, tutte le partite in programma per i nostri giocatori Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A destra la mia scultura “Metamorfosi Invisibile” e a sinistra il mio quadro polimaterico "Memorie" “Metamorfosi Invisibile” nasce dal riuso di materiali quotidiani, calze di nylon dipinte a mano e una struttura di fili di ferro e tubi, rielaborati in una forma organica - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.