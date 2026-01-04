La mappa del caro-vita redatta dal Codacons | le città più salate le più economiche e i record di Ancona

Il Codacons ha pubblicato la mappa del caro-vita in Italia nel 2025, analizzando i costi di beni e servizi in 18 città. Milano si conferma come la città più costosa, mentre Ancona figura tra le località con valori più contenuti. Questa indagine fornisce uno sguardo dettagliato sulle differenze economiche tra le principali città italiane, offrendo dati utili per comprendere l’andamento del costo della vita nel Paese.

ANCONA – Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato una indagine sui listini di beni e servizi praticati al pubblico in 18 grandi centri della Penisola, in una lista che contempla anche Ancona. Di contro la città. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

