Il sindaco di Ancona ha deciso di bloccare l’iter per l’installazione di un impianto di cremazione nel cimitero di una frazione. Questa scelta rappresenta un intervento responsabile e ponderato, volto a tutelare le sensibilità della comunità locale. La decisione evidenzia l’importanza di considerare attentamente gli aspetti sociali e ambientali in progetti di questa natura, assicurando un equilibrio tra esigenze pratiche e rispetto per il territorio.

Bene ha fatto il sindaco di Ancona a bloccare l’iter dell’impianto di cremazione, una decisione saggia. Il crematorio verrà realizzato in uno dei cimiteri frazionali, adesso valuteremo assieme le alternative migliori. Penali e risarcimenti? Le ditte coinvolte non faranno l’errore di avviare cause nei confronti di un ente pubblico, non converrebbe a nessuno. L’Europarlametare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, interviene sullo stop dell’opera all’interno del cimitero di Tavernelle e conferma il suo peso negli affari della giunta di centrodestra anconetana. Una condivisione d’intenti che lega Palazzo del Popolo alla Regione: "Siamo riusciti a rallentare ogni scelta per le elezioni regionali di settembre, ma a mio parere quel progetto andava annullato perché toccava interessi vari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La linea di Ciccioli: "Si farà nel cimitero di una frazione"

Leggi anche: Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero

Leggi anche: Nubifragio nel Goriziano, nel video dall’elicottero la frazione di Verna completamente allagata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Linea dell’acqua al cimitero, completati i lavori di rifacimento - Sono stati completati a Medicina in questi giorni i lavori di rifacimento della nuova linea di adduzione di acqua pubblica all’interno del cimitero del capoluogo e l’allacciamento di un nuovo ... ilrestodelcarlino.it

Il 9/12 sono nati i cuccioli della Kalipso Sono 6 femmine e 3 maschi e alcuni cuccioli sono disponibili! - Per informazioni scrivetemi su wats’app, i genitori sono Golden Retriever linea inglese, testati entrambi per le malattie di razza (displasia anche e go - facebook.com facebook