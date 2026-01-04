La linea di Ciccioli | Si farà nel cimitero di una frazione
Il sindaco di Ancona ha deciso di bloccare l’iter per l’installazione di un impianto di cremazione nel cimitero di una frazione. Questa scelta rappresenta un intervento responsabile e ponderato, volto a tutelare le sensibilità della comunità locale. La decisione evidenzia l’importanza di considerare attentamente gli aspetti sociali e ambientali in progetti di questa natura, assicurando un equilibrio tra esigenze pratiche e rispetto per il territorio.
Bene ha fatto il sindaco di Ancona a bloccare l’iter dell’impianto di cremazione, una decisione saggia. Il crematorio verrà realizzato in uno dei cimiteri frazionali, adesso valuteremo assieme le alternative migliori. Penali e risarcimenti? Le ditte coinvolte non faranno l’errore di avviare cause nei confronti di un ente pubblico, non converrebbe a nessuno. L’Europarlametare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, interviene sullo stop dell’opera all’interno del cimitero di Tavernelle e conferma il suo peso negli affari della giunta di centrodestra anconetana. Una condivisione d’intenti che lega Palazzo del Popolo alla Regione: "Siamo riusciti a rallentare ogni scelta per le elezioni regionali di settembre, ma a mio parere quel progetto andava annullato perché toccava interessi vari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
