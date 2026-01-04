La leggenda di Zelda ha origine in una semplice grotta, segnando il punto di partenza di una delle IP più iconiche di Nintendo. Oggi, il franchise è riconosciuto a livello globale, apprezzato da fan di tutte le età. Questa storia di origini ricorda come un’idea semplice possa evolversi in un universo ricco di avventure, simbolo di creatività e passione nel mondo videoludico.

Oggi Zelda è uno dei giochi più amati al mondo, un brand riconoscibile anche al di fuori del contesto videoludico e pensare che tutto è iniziato da una grotta. Le avventure di Link nel mondo di Hyrule non sono forse conosciute come quelle dell’idraulico baffuto nel mondo dei funghi, ma l’importanza di Zelda nella diffusione di Nintendo in tutto il mondo è cruciale ben prima dell’uscita di quel Breath of the wild che ha condotto milioni di gamer a conoscere per la prima volta le avventure dell’eroico spadaccino elfico. I giochi di Zelda sono sempre stati dei capolavori, basti pensare che ancora oggi ‘Ocarina of Time’ è considerato uno dei giochi più belli di tutti i tempi ed è sicuramente il gioco che ha ottenuto la votazione più alta della storia su Metacritic. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - La leggenda di Zelda nasce in una grotta: la storia delle origini della mitica IP Nintendo

