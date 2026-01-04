La Gen Z sfida il potere | un anno di proteste

La Gen Z, spesso descritta come immersa in un mondo digitale, sta dimostrando una crescente volontà di partecipare attivamente al cambiamento sociale. Un anno di proteste testimonia il loro impegno nel affrontare questioni di attualità e di potere. Questa generazione, tra innovazione e riflessione, si confronta con le sfide del presente, cercando di influenzare il proprio futuro con azioni concrete e consapevoli.

Immobili, ipnotizzati davanti a uno smartphone, pigri. Della Gen Z si è detto e scritto di tutto in questi anni. Nel 2025, però, gli zoomer hanno avuto una rivincita mediatica dando vita a movimenti di protesta che, grazie al tam tam sui social, hanno riempito le piazze di decine di Paesi dall’America all’Asia, passando per l’Europa e l’Africa. Sopra le loro teste ha sventolato virtualmente, e non solo, la bandiera di One Piece, un teschio sorridente con un cappello di paglia. E come i pirati del celebre manga si sono battuti contro il Governo Mondiale. Le piazze serbe contro Vu?i?. «La corruzione uccide». 🔗 Leggi su Lettera43.it

BOBI WINE, NUOVA SFIDA AL POTERE Il politico e musicista ugandese saluta i suoi sostenitori durante la campagna elettorale. Nel 2021 Bobi Wine ottenne il 35% dei voti. - Foto di Sumy Sadurny/ Afp In Uganda, dove Yoweri Museveni governa ininterrotta - facebook.com facebook