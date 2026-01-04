La French Manicure di gennaio si distingue per uno stile freddo, lucido e leggermente più audace rispetto al classico. Questo mese, tra ritorni e nuove abitudini, le unghie diventano un dettaglio di stile sobrio ma originale, capace di riflettere il clima e le atmosfere di un inizio d’anno più riflessivo. La scelta di tonalità fredde e finish brillanti valorizza la cura delle mani, senza rinunciare a un tocco di attenzione e raffinatezza.

Gennaio è sempre stato il mese delle ripartenze soft. Tutto rallenta, i colori si abbassano di volume, ma la voglia di sperimentare non sparisce mai davvero. È proprio qui che la French manicure torna protagonista, ma in una versione aggiornata, meno “pulita da ufficio” e molto più emozionale. La French non è più quella linea bianca precisa che conoscevamo. Nel 2025 è diventata una tela. Cambia forma, colore, texture. Si sfuma, si magnetizza, si decora. Rimane riconoscibile, ma non prevedibile. Ed è esattamente questo il suo punto di forza. La French manicure non è morta, ha solo cambiato personalità: e a gennaio 2026 tornerà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La French Manicure di gennaio non è minimal: è fredda, shiny e un po' extra

