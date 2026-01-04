La forza di una donna anticipazioni 5 gennaio | Doruk lascia i genitori sgomenti con una richiesta inaspettata

Il 5 gennaio torna su Canale 5 una nuova puntata della serie turca

Nuova puntata per la dizi turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Cosa succederà nel nuovo episodio del 5 gennaio? Scopriamolo nelle anticipazioni. La forza di una donna continua a tenere incollato il pubblico di Canale 5 e nella nuova puntata in onda lunedì 5 gennaio alle 16.10 sono molte le questioni in ballo. L'episodio vede Bahar messa davanti a una serie di scosse ravvicinate: c'è chi prova a rimediare a un errore con un gesto concreto, chi cerca di rimettere insieme i pezzi di una storia finita male e, soprattutto, un altro segreto che rischia di diventare il detonatore di nuovi problemi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

