La Fortitudo piega Roseto al fotofinish trascinata da Della Rosa e Fantinelli

4 gen 2026

La Fortitudo Bologna supera Roseto in una sfida combattuta fino all'ultimo secondo. La partita, equilibrata e intensa, mette in mostra l'impegno delle due squadre, con protagonisti Della Rosa e Fantinelli. La vittoria, ottenuta grazie alla determinazione della Flats Service di Coach Caja, sottolinea l'importanza della continuità e della tenacia nel campionato. Un risultato che riflette l'equilibrio competitivo del torneo e la crescita delle formazioni coinvolte.

Una partita vibrante, giocata sul filo dell'equilibrio dal primo all'ultimo minuto, premia la Flats Service di Coach Caja. Al PalaDozza la Effe batte la Liofilchem Roseto, 89-85 il finale, al termine di una sfida che ha confermato l'alto livello di competitività di entrambe le formazioni, decisa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

